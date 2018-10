Gorillaz reprend Song 2 de Blur en compagnie de Graham Coxon ! 

Gorillaz s'est offert la présence de nombreux artistes à l'occasion de leur fameux festival, Demon Dayz. La scène du Pico Rivera Sports Arena & Ground s'est donc vu occupé par la venue d'une belle brochette de chanteurs parmi lesquels, Graham Coxon. Eh oui, le guitariste de Blur a fait la surprise au public de venir interpréter au côté de son camarade Damon Albarn leur dix-huitième single, Song 2. Un véritable bonheur pour les fans de Gorillaz et Blur n'ont donc pas boudés leur plaisir. Sorti en 1997, le titre n'a pas pris une ride et n'a pas été rejoué par les deux membres du groupe depuis novembre 2015 lors la tournée défendant leur huitième album, The Magic Whip. Un live exceptionnel qu'on vous laisse découvrir et savourer ci-dessous.