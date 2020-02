Gorillaz pourrait collaborer avec Tame Impala sur un nouveau morceau !

Il y a quelques jours, on vous parlait du nouveau projet musical de Gorillaz intitulé Song Machine. Présenté sous forme d'épisodes, cette initiative pourrait bien être à l'origine d'une collaboration entre le célèbre groupe britannique et l'australien Tame Impala. En effet, c'est une récente publication sur le compte Instagram du guitariste virtuel Noodle qui a allumé la mèche. Sur ce cliché, on aperçoit les personnages de Gorillaz en train de rouler sur un fond qui s'apparente fortement à l'esthétique du dernier album de Kevin Parker. Si aucune information n'a été officialisée pour le moment, plusieurs internautes se sont demandés si ce teaser n’annonçait pas une collaboration entre les deux artistes. Une hypothèse très probable quand on sait que Tame Impala s'apprête à faire son grand retour sur le devant de la scène avec la sortie d'un album le 14 février prochain.