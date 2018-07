Gorillaz : The Now Now est sorti, nos cinq coups de coeur sur l'album

The Now Now est enfin dans les bacs ! Après des mois d'attente et de treasing, ce n'est pas peu dire que l'on est heureux. Mais, vraiment heureux. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, avec cet opus, le groupe s'est carrément offert un retour aux sources - de quoi satisfaire les fans de la première heure. Petit bonus, quelques feauturings prestigieux - comme George Benson ou Snoop Dog. Pour préparer le terrain, pas moins de quatre audio avaient été dévoilés au public et encore mieux, le groupe a carrément joué l'album en live. Maintenant qu'il est sorti, on peut enfin l'écouter en boucle - et en dégager des coups de coeur.

Six ans après Humanz, Gorillaz est donc retour avec un album fait d'hymnes qui, cette fois, tendent plus vers la pop. Et c'est efficace. Evidemment, on ne peut passez à côté de Hollywood, où le flow de Snoop Dog se mêle parfaitement à la voix de Damon Albarn. Une chose est sûre, en live, The Now Now sera encore plus percutant et énergique.