Gorillaz, Massive Attack, Angèle... We Love Green dévoile sa programmation 2021

"Les Festivals 2021, on y croit", scande une tribune publiée il y a quelques semaines. Après une année noire, les festivals et le monde de la culture espèrent bien que 2021 sera l'occasion d'un nouveau départ, loin de la crise sanitaire actuelle. Loin de se laisser abattre, les festivals continuent avec passion de penser à la suite. Et la suite, c'est justement l'été prochain. Le festival parisien We Love Green vient tout juste de dévoiler son incroyable programmation pour son édition future et laissez-nous vous dire qu'elle fait envie. Au programme, Angèle, Massive Attack, Gorillaz ou encore Disclosure.

Cette édition (prévue pour les jeudi 3, samedi 5 et dimanche 6 juin 2021) aura une saveur particulière. La raison ? Le festival fêtera ses 10 ans ! Et pour l'occasion, un troisième jour de show a été annoncé : "Découvrez la programmation 2021 de nos 10 ans : un 3ème jour programmé, un espace repensé, un Think Tank renforcé avec de l’humour en prime et des artistes ultra-motivés portés par une énergie 100% renouvelable. Restez safe et on se voit tous en Juin. Tout est possible, on y croit !", a ainsi annoncé We Love Green sur Instagram.

Pourra t-on revivre un été fait de concerts et de festivals ? On l'espère en tout cas...