Gorillaz, LSD, Logic, Death Cab for Cutie, Childish Gambino... la soundtrack complète de FIFA 19 !

Les amateurs de football et particulièrement de jeux vidéo vont être servis. FIFA 19 devrait sortir d'ici le 28 septembre et même s'il faut se montrer encore patient, la soundtrack a été dévoilée.

Tout gamer qui se respecte a déjà au moins une fois dans sa vie joué au fameux jeu d'EA Sports car FIFA c'est tout de même le jeu par excellence. On en a tous un dans notre petite collection. Qu'il date de Mathusalem ou d'aujourd'hui, il est là. Et la particularité de FIFA c'est de toujours avoir une bande son d'exception. Généralement, on est rarement déçu. Eh oui, il n'est pas obligé d'être un joueur aguerri pour pouvoir profiter du jeu. Sur cette nouvelle édition, on retrouve de grands talents. Dans la liste ? LSD, Broods, Logic, Childish Gambino, Gorillaz et on en passe ! Que du beau monde, en somme. Enfin bon, en attendant la sortie du jeu, vous pouvez d'ores et déjà écouter les titres qui vous accompagneront tout au long de l'année. La playlist est disponible sur Spotify et compte pas moins de 40 morceaux !