Gorillaz : Les 4 premières chansons de Humanz dévoilées

Dire que l'on attendait Humanz comme le messie serait un euphémisme. Après des mois de teasing et d'attente, le nouvel album de Gorillaz devient une réalité puisqu'enfin, on connait sa date de sortie. Les quatre premiers titres sont en écoute sur Youtube et bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté.

Pour ce nouvel opus, Gorillaz a choisi de s'entourer d'artistes de renom tels que Grace Jones, Danny Brown, Vince Staples, Benjamin Clementine et Anthony Hamilton. Aussi, notez que Rag 'n' Bone Man devrait faire partie du projet. Côté titres, les internautes sont unanimes : Andromeda est le favoris. Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de découvrir ce disque teinté d'électro, de hip hop et reggae mais cette fois nous en sommes sûrs, Humanz ne devrait pas décevoir.