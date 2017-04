Gorillaz : Humanz, un album engagé sombre et plein d'espoir (review)

Six ans qu’on attendait le retour de Gorillaz teasé depuis deux années déjà, ils l’ont enfin fait, le groupe créé par le duo Damon Albarn et Jamie Hewlett vient enfin de dévoiler son cinquième album studio Humanz. Si vous n’avez pas pu vous rendre à la Humanz Party le week end dernier qui nous proposait d’écouter le disque en avant-première dans des points stratégiques du monde entier, ce n’est qu’aujourd’hui que vous pourrez avoir entre vos mains et écouter les dernières productions du groupe virtuel. 16 tracks en tout, sans compter les interludes et les titres bonus dont un featuring, The Apprentice, avec Rag’N’Bone Man. Tous les morceaux sont des collaborations avec d’autres artistes issus de divers styles. Il va falloir vous accrocher à l’écoute de Humanz, c’est dense, peut-être un peu trop parfois, mais le tout déborde de créativité et d'engagement.

Gorillaz a toujours su se démarquer par un style musical unique et indéfinissable. Les Anglais vont au delà des frontières du genre musical, explore sans hésitation différents horizons et mixe électro, hip hop, pop, trip hop ou encore dub. On retrouve néanmoins une dominante hip hop sur Humanz, il n’y a qu’à voir la liste des collaborations composée des plus grands rappeurs du moment. Ce nouvel album raconte une histoire (prémonitoire), celle d’un monde fictif à l’époque (la production du disque a commencé en 2015) où Donald Trump deviendrait président des États-Unis. C’est donc à un disque teinté d’angoisses à qui on a affaire, certaines chansons sont très sombres avec un sentiment de perdition et d’urgence, finalement comme celui avec lequel nous vivons actuellement. Les morceaux alternent entre inquiétude et espoir, colère et libération, on frôle même l’hystérie à certains moments. Mais Gorillaz fait tout de même le choix de faire s'achever Humanz sur la note optimiste We Got The Power « On a le pouvoir de s’aimer » qui envoie un message on ne peut être plus clair.

À ne pas manquer : l’absurde Momentz ft. De La Soul, l’électrique Charger ft. Grace Jones, le furieux Let Me Out ft. Mavis Staples & Pusha T, et bien sûr le fédérateur We Got The Power ft. Jehnny Beth. Sorti le 28/04, l’album Humanz de Gorillaz est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et streaming.