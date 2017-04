Après de nombreuses péripéties, le nouvel album de Gorillaz est enfin prêt. Pour Humanz, le groupe s'est entouré des meilleurs et si vous en doutez, c'est que vous n'avez pas encore écouté les titres dévoilés récemment. Hier, le groupe était à New York et en a profité pour y donner son premier concert en sept ans. Et une telle occasion, ça ne se manque pas. Résultat, le groupe a joué (presque) tout l'album* en live - pour le plus grands bonheur des fans. Pour comprendre l'ampleur d'un tel concert, il faut savoir que certains on même dormi devant la salle pour être sûrs d'avoir leur ticket. Autrement dit, Gorillaz était plus qu'attendu.

Evidemment, Damon Albarn avait prévu un show exceptionnel : Peven Everett, Posdnuos of De La Soul, Jamie Principle, et Kali Uchis (qui ont travaillé sur l'album) étaient de la partie et visiblement, ce concert new-yorkais était mémorable. En guise de rappel, le groupe a joué Last Living Soul, Kids With Guns et Clint Eastwood - de quoi nous rappeler des souvenirs. Le 28 avril prochain, Gorillaz commencera un nouvel chapitre de son histoire et ce dernier s'annoncer plus que prometteur..