Dans les news musique de la semaine, on retrouve Coachella, Lady Gaga et U2, mais on pourrait tout aussi bien vous parler de Gorillaz puisque ce week end a lieu un événement exceptionnel ! Vous le savez sans doute déjà, le groupe mythique de Damon Albarn revient avec un nouvel album très attendu dont plusieurs titres ont déjà été dévoilés. Aujourd'hui, la rédac de VirginRadio.fr vous propose plus fort encore puisque vous pouvez découvrir l'album avant sa sortie grâce à un événement mondial et exceptionnel - et gratuit - la Humanz House Party. Si vous cliquez sur CE LIEN, vous pourrez découvrir les 500 pays dans lesquels vous pouvez profiter de cette écoute à travers les applications Apple et Android officielles du groupe.

Les 21, 22 et 23 avril 2017, donc, vous êtes tous officiellement conviés à cette grande fête mondiale. Et comme Damon Albarn ne fait jamais les choses à moitié, vous allez devoir farfouiller un peu dans votre propre maison avant de trouver l'album. Bref, autant vous dire qu'il vaudrait mieux ne pas manquer ça et profiter tant qu'il en est encore tant. Si vous avez raté cet événement, sachez que l'album sera officiellement disponible le 28 avril, donc il ne vous reste pas tant de temps à patienter ! Côté musique, sachez aussi que London Grammar a dévoilé "Oh Woman Oh Man", son nouveau single et qu'il en jette !