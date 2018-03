Gorillaz ft. Snoop Dog, leur collaboration dévoilée en live

Ok c’était le 20 mars, l’info a mis du temps à arriver depuis le Chili. Gorillaz est en pleine tournée mondiale et en ce moment en Amérique Latine. Le groupe sera à Coachella en avril ! C’est dans la capitale du Chili à Santiago pour les nuls qu’une annonce de dingue a été faite sur scène. Damon Albarn prend la parole sur scène pour annoncer qu’un titre inédit du prochain album va être joué, ça s’appelle Hollywood. Le chanteur a dit que l’album devrait sortir très bientôt, pas l’info de ouf non plus. Le titre est lourd, c’est sûr, on reconnait l’univers de Gorillaz et petite surprise, on entend la voix de Snoop Dogg sur un couplet. Folie, bon le rappeur n’est pas sur scène mais sera donc sur cet album. Snoop et Gorillaz avaient déjà participé à une collaboration avec Welcome to the World of Plastic Beach qui était déjà une dinguerie !