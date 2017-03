Gorillaz dévoile le titre et la date de sortie de son nouvel album !

Six ans qu’on l’attend, ce nouvel album de Gorillaz ! Il faut dire qu’entre son album solo et son groupe Blur, Damon Albarn a été largement occupé ces dernières années. Fin 2015, quelques photos de studio postées par Jamie Hewlett laissaient présager une sortie imminente, jusqu’à ce qu’on apprenne que Damon Albarn avait perdu les maquettes de l’album lors d’un malheureux voyage en taxi... Mais l’attente n’aura pas été vaine puisque Gorillaz vient de confirmer officiellement le nom et la date de sortie de son cinquième opus. Intitulée "Humanz", cette nouvelle production sera disponible le 28 avril 2017 et sera composée de nombreux featurings, rapporte Pitchfork.

#HUMANZ Une publication partagée par Gorillaz (@gorillaz) le 23 Mars 2017 à 9h38 PDT

En effet, ce nouvel album contiendra - entre autres - des collaborations avec Grace Jones, Danny Brown, Vince Staples ou encore Benjamin Clementine et Anthony Hamilton. Rien que ça ! Jolie surprise également, notre artiste coup de cœur Rag’n’Bone Man figure lui aussi sur la tracklist du nouvel album de Gorillaz. En janvier dernier, Damon Albarn et Jamie Hewlett avaient publié par surprise une nouvelle chanson en signe de protestation suite à l’élection de Trump. Ce titre figurera vraisemblablement sur la tracklist finale de Humanz, qui devrait comprendre 26 pistes. Et comme Gorillaz ne fait rien comme tout le monde, le duo fera son retour live à l’occasion de la 1ère édition de son propre festival, qui se tiendra le 10 juin prochain en Angleterre. Le groupe devrait ensuite se lancer dans une grande tournée et retrouver très prochainement son public français…