Gorillaz dévoile le nouveau titre "Let Me Out"

S’il y a bien une sortie d’album qui promet de nous réchauffer le coeur, c’est bien celle de Gorillaz. Le cinquième opus du groupe britannique est prévu pour le 28 avril prochain, soit six ans après le dernier The Fall. Il faut dire qu’entre Blur et ses projets solo, Damon Albarn n’avait que peu de temps, mais mieux vaut tard que jamais, la sortie de Humanz est imminente ! De nombreux et impressionnants featuring y sont annoncés, on retrouve notamment Rag’N’Bone man sur la tracklist du nouvel album de Gorillaz, mais aussi De La Soul, Grace Jones, Benjamin Clementine, Anthony Hamilton, Mavis Staples et Pusha T. Le featuring avec ces deux derniers vient d’ailleurs d’être dévoilés, on découvre tout de suite Let Me Out !

Avec Mavis Staples et Pusha T en collaboration sur le morceau, il fallait bien sûr s’attendre à un titre très orienté hip hop et soul mais avec toujours la touche trip hop de Damon Albarn et Jamie Hewlett. Après les quatre premières chansons de Gorillaz de l’album Humanz dévoilées, Let Me Out nous convainc tout autant et annonce un album grandiose. Rendez-vous le 28 avril prochain pour l’une des plus grosses sorties de 2017 ! Ils reviendront également sur scène le 10 juin en Angleterre pour la première édition de leur propre festival.