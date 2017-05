Gorillaz annonce une date de concert en France

Après près de sept ans d’absence, Gorillaz a dévoilé son nouvel album Humanz, engagé, sombre et plein d’espoir vendredi 28 avril dernier. Cela faisait deux ans que Damon Albarn et Jamie Hewlett teasaient ce très attendu cinquième opus qui regroupe 16 tracks en tout. C’est dense, peut-être un peu trop parfois, mais le tout déborde de créativité et nous en met plein les oreilles avec de prestigieux featurings. On y retrouve par exemple De La Soul, Rag’N’Bone Man ou encore Pusha T pour ne citer qu’eux ! Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Damon Albarn nous l'avait promis, Gorillaz sera également en tournée mondiale dès le mois prochain, et se produira bien sûr en concert en France.

Tenez-vous prêts, Gorillaz sera en concert le 24 novembre prochain au Zénith de Paris ! Tout comme leur dernier album The Fall, leur dernier live dans la capitale date d’il y a près de sept ans. Autant vous dire qu’il va y avoir du monde à l’ouverture de la billetterie ce vendredi 5 mai à 10h, surtout que les Anglais annoncent « de nombreux invités surprises ». Si on retrouve ne serait-ce que le tiers des collaborateurs de l’album Humanz, on sera déjà plus que gâtés ! Gorillaz se produira le 10 juin à Margate pour le Demon Dayz puis achèvera son tour de l’Amérique du Nord et de l’Europe le 4 décembre prochain à Greenwich.