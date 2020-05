Gorillaz annonce la sortie d'un livre pour ses 20 ans de carrière

Tenez-vous prêts ! Au mois d'octobre prochain, Gorillaz publiera un livre inédit à l'occasion de ses 20 ans de carrière ! Intitulé Gorillaz Almanac, l'ouvrage sera présenté sous la forme d'une bande-dessinée de 120 pages qui reviendra sur l'histoire du célèbre groupe britannique créé en 1998 par Damon Albarn et Jamie Hewlett. Un projet ambitieux dans lequel on devrait pouvoir trouver des puzzles, des jeux et une série d'apparitions spéciales de collaborateurs passés et présents de Gorillaz.

"Tous les fans de bande dessinée et d'animation ont rêvé de voir le Gorillaz faire ses débuts en bande dessinée, avec notamment le chef de l'équipe Z2" affirme Josh Frankel, en charge de la publication du livre, avant de terminer en affirmant que "L'art, la musique et les mythes s'ajoutent à ce qui est destiné à être l'une de nos sorties les plus bourdonnantes de l'histoire, et quand les fans verront ce que nous avons prévu, je sais que tout le monde conviendra que cela valait bien la peine d'attendre." Un projet ambitieux qui devrait donc ravir les nombreux fans de Gorillaz à travers le monde. Déjà en pré-commande ici, on vous conseille de ne pas attendre trop longtemps avant de vous jeter sur ce petit bijoux.