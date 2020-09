Good Job, So Done, Wasted Energy... Alicia Keys dévoile la tracklist de son nouvel album (PHOTO)

En juin dernier, Alicia Keys aurait du débuter le Alicia World Tour. Malheureusement, en raison des mesures sanitaires imposées par la crise du coronavirus, la tournée mondiale avait du être repoussé de plusieurs mois. Mais qu'importe. Alors qu'elle s'apprête à dévoiler l'album ALICIA, la chanteuse américaine en a profité pour offrir la liste complète des titres de son neuvième album. On y retrouve des morceaux aux titres positifs et générateurs de changement tels que Truth Without Love, Perfect Way to Die, Love Looks Better ou encore Good Job. En parallèle, on découvre aussi la cover de l'album sur laquelle on voit une Alicia Keys dans le plus simple appareil et colorée de bleu. Le titre est écrit en jaune poussin et le tout est entouré des noms des singles. Déjà aimée par plus de 80 000 internautes sur le compte Instagram de la star, cet engouement pourrait bien annoncer un énième succès pour celle qui a su s'imposer comme l'une des plus grandes stars de la pop de ces dernières années.