Gomorra : La série immanquable, alors regarde, regarde un peu !

Vous êtes en galère de série ? Vos soirées sont ternes et sans saveur ? Alors pas de panique, si vous n’avez jamais regardé Gomorra, c’est le temps de s’y mettre ! Gomorra, c’est l’histoire de la famille Savastano, une famille mafieuse napolitaine. Suivez l'évolution de cette famille sur les 3 saisons, dans l'univers de Roberto Saviano, auteur de la série. L’ambiance est folle, les acteurs sont top, l’histoire… juste parfaite. La saison 3 est actuellement diffusée sur Canal + et toutes les critiques sont unanimes. Alors ici, pas de spoil, on vous dit pourquoi il faut mater Gomorra, allez on y va !

La série est tellement bien faite, qu’on prend du kiff pour les mafieux. D’ailleurs, on se rapproche beaucoup du réel avec une immersion totale dans les quartiers crades de Naples.

C’est bien le problème, ça donne quelques idées pas très sympas à ceux qui envisageraient une petite carrière du crime à Naples, ou à Nevers, on ne juge pas. La ville de Naples n’est d’ailleurs pas très motivée pour que la série continue.

On se prend d’amitié pour Gennaro, fils du patriarche Don Pietro Savastano, dont l’évolution sur les 3 saisons vous laissera sur vos fesses, pour être poli. On vous spoile pas, mais c’est du lourd !

On le sait, pour apprendre une langue, il faut commencer par jurer. Mettez la version VO sous-titrée, et découvrez les gros mots de cette belle langue !

Deux acteurs sortent du lot, Salvatore Esposito qui joue Gennaro et Marco D’Amore qui joue Ciro di Marzio. Salvatore sera à l’affiche du prochain Taxi de Franck Gastambide, ça c’est pour l’info qui fait plaisir.