Golden Globes 2022 : Pourquoi la victoire de MJ Rodriguez marque un tournant dans l'histoire de la cérémonie ?

Diffusée de 2018 à 2021, Pose s'est imposée comme l'une de nos séries préférées de ces dernières années. Imaginée par le très productif Ryan Murphy (déjà à l’origine de Nip/Tuck, Glee et American Horror Story), le programme qui s'étale sur trois saisons s’évertue à raconter l’histoire touchante de jeunes gay et trans en marge de la société. La vision critique d’une époque enorgueillie par le rêve américain, incarnée dans la personne de Donald Trump, et spectatrice malheureuse de ses déboires (drogue, sida, discriminations etc.). Aux États-Unis comme en France, le programme s'est rapidement imposé comme un véritable tournant dans l'histoire de l'audiovisuel. Décrite comme une œuvre "intensément personnelle" par son créateur, on retrouve dans Pose la signature engagée de ce dernier et sa facilité à nous introduire dans un univers peu connu du grand public.

Porté par un casting LGBTQ incluant des personnalités hautes en couleurs comme Indya Moore ou encore Dominique Jackson, Pose a su nous transporter dans un univers authentique et touchant. Il paraissait donc tout naturel que la performance de MJ Rodriguez, qui interprète Bianca Evangelista dans la série, soit récompensée lors de la soirée des Golden Globes qui se tenait à Los Angeles le 9 janvier dernier. Nommée dans la catégorie Meilleure Actrice dans une série dramatique, la comédienne a littéralement explosé de joie à l'annonce de sa victoire. Un moment qui s'est fait à distance en raison de la crise sanitaire mais qui a permis à la jeune femme de publier sa réaction sur les réseaux sociaux. Comme elle le souligne elle-même, elle devient la première interprète transgenre à recevoir cet honneur dans toute l’histoire de la cérémonie. Un vrai tournant.

"C'est la porte qui va ouvrir la porte à de nombreux autres jeunes talents. Ils verront que c'est plus que possible. Ils verront qu'une jeune fille noire et latino de Newark, dans le New Jersey, qui avait un rêve, celui de changer l'esprit des autres, l'a fait AVEC AMOUR. L'AMOUR GAGNE. À mes jeunes bébés LGBTQAI, NOUS SOMMES ICI, la porte est maintenant ouverte, atteignez les étoiles !!!!!" écrit MJ Rodriguez en légende d'une vidéo postée sur son compte Instagram. Un évènement historique mais surtout un véritable tremplin pour l'actrice qui sera prochainement à l'affiche d'une série comique avec Maya Rudolph pour la plateforme Apple TV+.