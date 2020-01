Golden Globes 2020 : Joaquim Phoenix dans Joker, Elton John avec Rocketman... Découvrez les grands gagnants !

Dans la nuit de samedi à dimanche, la 77e cérémonie des Golden Globes Awards se déroulait à Los Angeles. Un événement majeur dans l'industrie audiovisuelle qui a permis à de nombreux professionnels d'être récompensés pour leur contribution en 2019. Parmi les heureux gagnants, impossible d'oublier Joaquim Phoenix qui a remporté le Golden Globes du meilleur acteur dans un drame avec le Joker. Côté actrice, c'est Renée Zellweger qui tire son épingle du jeu dans Judy. Seule récompense musicale de la cérémonie, I'm Gonna Love Me Again issu de la bande-originale de Rocketman remporte le titre de meilleure chanson. Elton John coiffe ainsi au poteau Beyoncé dans Le Roi Lion. Autres grands gagnants de cette cérémonie majeure avant les Oscars, Brad Pitt est sacré meilleur acteur dans un second rôle, Once Upon A Time... In Hollywood décroche également le Golden Globes du meilleur film - comédie musicale ou comédie. Une nuit chargée d'émotions qui devrait servir d'échauffement à celle des Oscars dans quelques semaines.

Congratulations to Joaquin Phoenix - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama - Joker (@jokermovie). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/78Y5FewsLj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Congratulations to Taron Egerton - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy - Rocketman (@rocketmanmovie). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/0MC94mgVDH — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020