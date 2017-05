Glow : La nouvelle série délirante de Netflix se dévoile dans une première bande-annonce

Netflix enchaîne les productions de séries originales, mais qui ne se ressemblent pas, dernière en date : GLOW. Ne vous fiez pas à ce titre chatoyant qui semble promettre un show glamour, le titre de la série est celui des initiales du Gorgeous Ladies Of Wrestling. GLOW raconte donc l'histoire, dans les années 80, d'une actrice en devenir (interprétée par l'irrésistible Alison Brie révélée par Community) qui rejoint un groupe de catch féminin constituée de comédiennes plus paumées les unes que les autres. Cette troupe hétéroclite est entraînée par un réalisateur de seconde zone qui espère les conduire à la célébrité.

La bande-annonce de cette série qui débarquera sur Netflix le 23 juin prochain vient donc d'être dévoilée et promet un univers aussi déjantée que celui d'Orange Is The New Black. Et pour cause, la série créée par Liz Flahive et Carly Mensch, est également produite par Jenji Kohan, talentueuse showrunneuse d'OITNB. Au casting, on retrouvera également Betty Gilpin ( vue dans l'ultime saison de Masters Of Sex ) qui jouera la nemesis du personnage d'Alison Brie. A noter également, la présence de l'anglaise Kate Nash qu'on connaissait jusqu'ici plutôt comme chanteuse. En 2007, l'anglaise avait fait un carton avec son album Made of Bricks. Pour le reste de la troupe, on espère que les actrices seront aussi talentueuse que la joyeuse troupe d'OINTB. Le résultat sera à admirer dans un peu plus d'un mois...