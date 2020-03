Gloria Gaynor fait le buzz avec le "I Will Survive Challenge" (VIDEO)

Étant donné que le coronavirus continue de se propager, l'accent mis sur les précautions sanitaires appropriées est devenu une véritable priorité à travers le monde ! Des indications que la légende du disco, Gloria Gaynor, prend littéralement à la lettre et qu'elle souhaite partager avec sa communauté de fans. En effet, cette dernière a décidé d'inciter les gens à se laver les mains efficacement (en se frottant avec de l'eau et du savon pendant 20 secondes) grâce à son célèbre titre I Will Survive.

Le principe ? Il est très simple ! C'est sur la plateforme Tik Tok que ça se passe et on y voit la vidéo de Gloria Gaynor en train de se frotter les mains avec comme fond sonore son fameux titre qui se traduit en français par "Je survivrai". Elle invite les utilisateurs à faire de même afin de dépasser cette crise sanitaire. Une vidéo qui a immédiatement fait le buzz sur la toile et qui a permis à la chanteuse oubliée de bénéficier d'un gros coup de pub...