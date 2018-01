Cette nuit, la crème du cinéma Hollywoodien s'est retrouvée pour la prestigieuse édition 2018 des Golden Globes. Au programme, quelques trophées à aller récupérer évidemment, mais surtout la mise en avant des femmes oeuvrant dans l'industrie cinématographique. On se souviendra notamment des invités et nommés tous vêtus de noir (pour marquer leur soutien à la cause féminine) mais aussi du discours poignant d'Oprah Winfrey. Et bien évidemment, il est temps de mettre l'accent sur les gagnants :

Meilleur film dramatique -Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meilleur film comique ou musical -Lady Bird

Meilleur acteur dans un drame -Gary Oldman, Darkest Hour

Meilleure actrice dans un drame -Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meilleur acteur dans un film ou dans une comédie musicale -James Franco, The Disaster Artist

Meilleure actrice dans un film ou dans une comédie musicale -Saoirse Ronan, Lady Bird

Meilleur acteur dans un second rôle -Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

meilleure actrice dans un second rôle -Allison Janney, I, Tonya

Meilleur réalisateur -Guillermo del Toro, The Shape of Water

Meilleure chanson -This Is Me, The Greatest Showman

Meilleur film animé - Coco

Meilleur film étranger - In The Fade

Meilleure série dramatique : The Handsmade Tale

Meilleure série comique ou musicale -The Marvelous Mrs. Maisel

Meilleur acteur dans une série dramatique -Sterling K. Brown, This is Us

meilleure actrice dans une série dramatique -Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale -Aziz Ansari, Master of None

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale -Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Meilleure mini série - Big Little Lies

Meilleur acteur dans une mini série -Ewan McGregor, Fargo

Meilleure actrice dans une mini série -Nicole Kidman, Big Little Lies

Côté série, c'est donc Big Little Lies qui remporte la mise avec quatre prix. Au cinéma, on doit bien reconnaître que Three Billboards Outside Ebbing, Missouri s'annonce comme l'un des plus gros succès cinématographiques de 2018. Aussi, on note que Coco (qui, on vous le rappelle, est sorti en France avec Virgin Radio) a également été récompensé.