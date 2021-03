Where Love Lives de Glitterbox, le film qui fait honneur au dancefloor et qu'il ne faut pas manquer

Un an. En raison de la pandémie mondiale qui sévit actuellement, les boîtes de nuit ont fermé leurs portes depuis un an. Un an sans musique, un an sans dancefloor. Et plus que jamais, les clubs et les pistes de danse nous manquent. Le 18 mars dernier sortait ainsi Where Love Lives de Glitterbox, film qui souligne l'importance vitale du dancefloor.

À travers de nombreuses interviews exclusives avec des titans de la culture de la vie nocturne, les contributeurs du film-docu "Where Love Lives" Billy Porter, Honey Dijon, Kathy Sledge, Kiddy Smile, Lucy Fizz, John 'Jellybean' Benitez et bien d'autres explorent la manière dont les personnes « en marge de la société » sont accueillies sans condition au centre du dancefloor qu’elles soient gay, lesbienne, transgenre, peu importe votre couleur de peau. Mieux même, la scène clubbing leur permet de briller et s’exprimer comme nulle part ailleurs.Si la pandémie nous prive de danse et de joie en cette période si lourde et incertaine, il ne faut pas oublier que pour de nombreuses personnes, les pistes de danse sont un refuge.

En attendant de retrouver les pistes de danse les plus endiablées, plongez dans ce monde bienveillant.