Glastonbury 2017 : Ed Sheeran confirmé en tant que tête d'affiche

Depuis la sortie de son troisième album, Ed Sheeran ne lâche plus la première place des charts. C'est bien simple, ce nouvel opus nommé "Divide" bat tous les records d'écoutes sur Spotify et a réalisé un excellent démarrage partout dans le monde. Pour fêter ce succès phénoménal, le jeune artiste sera de retour cet été sur la Pyramid Stage du festival Glastonbury, où il se produira le dimanche soir. Si son nom circulait depuis quelques mois déjà, les organisateurs du festival viennent de confirmer officiellement sa présence en tant que troisième et dernière tête d'affiche de l'édition 2017.

Après une prestation remarquée sur la scène principale en 2014, Ed Sheeran rejoint donc à nouveau la programmation du célèbre festival britannique, déjà brillamment remplie. En effet, l'affiche compte pour l'instant les noms de Radiohead, Foo Fighters et London Grammar, et devrait s'étoffer très rapidement... Festival mythique qui se déroule tous les ans à Worthy Farm en Angleterre, Glastonbury se tiendra cette année du 21 au 25 juin 2017. Inutile de vous ruer sur la billetterie, toutes les places sont déjà vendues depuis bien longtemps, mais que les fans d'Ed Sheeran se rassurent, ils pourront le retrouver dès le 6 avril prochain sur la scène de l'AccorHotels Arena !