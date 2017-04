Glastonbury, c’est l’un des plus grands festivals européens qui réunit chaque année une affiche plus que prestigieuse. L’annonce de la programmation est chaque année attendue avec grande impatience, pour vous donner une idée, cette année on compte notamment Ed Sheeran, Katy Perry, Lorde, Justice, Phoenix ou encore Metronomy parmi les premiers noms confirmés de Glastonbury 2017. S’il n’y aura pas d’édition 2018 pour laisser reposer la terre de la Worthy Farm, les organisateurs du festival affirment avoir déjà booké deux des trois headliners de l’édition 2020 qui marquera les 50 ans de l’événement. Et oui, un anniversaire pareil, ça se prépare au moins trois ans en avance !

Concernant les deux artistes/groupes, vous vous doutez bien qu’on ne sait pas encore de qui il s’agit, mais Emily Eavis a démenti la rumeur concernant Pink Floyd. Interrogée par NME, l’organisatrice a précisé : « Idéalement, nous aimerions avoir un mix d’anciens et de nouveaux noms pour les têtes d’affiche. Un peu des deux. Mais beaucoup de choses peuvent arriver d’ici là, et on verra en fonction de qui se présente à nous, et qui serait le plus adéquat pour nous. » Les paris sont ouverts, sommes-nous encore en mesure d’espérer de voir Daft Punk en headliners des 50 ans de Glastonbury étant donné que ça semble compromis pour 2017 ?