Glastonbury de retour en 2018 à une seule condition !

Michael Eavis, le fondateur de Glastonbury, où un signe de paix géant a été formé par le public, a déclaré que le break prévu du festival en 2018 n'aurait pas lieu si un certain groupe se reforme pour l'occasion... Tous les 6 ans, le festival fait ce qu'il appelle une "jachère". Oui, parce que la terre sur laquelle a lieu l'événement est une ferme laitière en activité le reste de l'année ! Les organisateurs ont ainsi confirmé qu'il n'y aurait pas de Glastonbury en 2018 "afin de donner à la ferme, le village et l'équipe du festival l'année de repos traditionnelle" et prévenir les dommages au site (la dernière année de jachère était en 2012). Ainsi, il faudra attendre 2019 pour fouler les terres de Glastonbury à nouveau.

A moins que ! Michael Eavis a déclaré au Guardian qu'il "regrettait déjà" la décision de ne pas avoir de Glastonbury en 2018. Il a ajouté une condition mystérieuse qui pourrait le faire revenir sur sa décision : "il y a un groupe que je veux voir à nouveau ensemble sur scène - S'il se reforme, je changerai d'avis." Par contre, on ne sait pas qui est ce groupe... Une chose est sûre, ce n'est pas One Direction, précise Michael Eavis. Alors les paris sont ouverts... Aussi, deux têtes d'affiche sont déjà bookées pour le 50ème anniversaire de Glastonbury !