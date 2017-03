Chaque année c’est la même chose, on trépigne d’impatience à l’idée de découvrir la programmation de Glastonbury, l’un des plus grands et plus prestigieux festival d’Europe. L’évènement a la particularité de réunir à la fois les plus grands artistes du moment mais aussi des talents issus dune scène indé plus confidentielle qui feront l’actualité de demain. On connaissait déjà les trois headliners de l’édition 2017, Radiohead, Foo Fighters et Ed Sheeran, aujourd’hui pas moins de 83 autres noms viennent d’être confirmés et ils envoient du très très lourd comme toujours. On retrouvera notamment The xx, Katy Perry, Major Lazer, alt-J, Lorde, Phoenix, Justice, Metronomy, Clean Bandit, George Ezra, Glass Animals, London Grammar qui s’étaient confirmés eux-mêmes à Glastonbury 2017, Kaiser Chiefs, Rag’N’Bone Man, Halsey, Boys Noize ou encore Birdy. Tous les noms sont à retrouver ci-dessous :

Malgré les rumeurs persistantes, Daft Punk ne sera visiblement pas à l’affiche de Glastonbury cette année pour fêter les 20 ans de leur premier album Homework. À moins que le duo électro français ne nous réserve une surprise de taille en jouant pour le concert secret de l’édition 2017. En effet, chaque année un artiste ou un groupe très prestigieux joue sur la grande scène sans qu’on sache duquel il s’agit avant qu’il ne monte sur scène. Autant vous dire que si tel est le cas, cette édition s’annonce d’autant plus incroyable ! Et si vous n’avez pas pu obtenir vos places pour Glastonbury 2017, on a la solution pour vous.