Glastonbury 2017 : Daft Punk, Guns N' Roses... Point sur les rumeurs pour le concert secret

Chaque année, le festival Glastonbury et sa programmation XXL nous fait rêver. L’affiche réunit les plus prestigieuses têtes d’affiche du moment mais aussi les artistes émergents venus du monde entier qui feront l’actualité de demain. Pour ne citer qu’eux, on retrouvera par exemple Ed Sheeran, Katy Perry, Lorde, Foo Fighters, Radiohead, Major Lazer, Justice ou encore Phoenix à l’affiche de l’édition 2017 de Glastonbury ! Le festival anglais aura lieu du 23 au 25 juin prochain à la Worthy Farm, et comme le veut la tradition, un artiste dont l’identité ne sera dévoilée qu’au moment de son apparition sur scène jouera lors du concert secret du festival. Cette année, l’organisatrice Emily Eavis a révélé que ce serait « vraiment une grosse surprise ». Daft Punk, Guns N’ Roses, Arcade Fire… On fait le point sur les rumeurs pour 2017 !

Arcade Fire

Le groupe canadien a annoncé son nouvel album Everything Now pour juillet prochain et n’a été annoncé qu’à quelques festivals depuis leur retour. Jouer à Glastonbury pour le concert secret serait une belle façon de montrer qu’ils sont bel et bien revenus dans le game !

Lady Gaga

Avant que la programmation du festival ne soit révélée, Lady Gaga avait laissé entendre qu’elle pourrait jouer à Glastonbury et pourtant elle ne figure pas sur l’affiche. À moins que les négociations ne se soient faites pour le concert secret…

Guns N’ Roses

C’était l’une des plus grosses rumeurs pour cette édition, la présence de Guns N’ Roses à la Worthy Farm durant leur tournée de reformation Not In This Lifetime… Tour. Ça tombe bien, ils n’ont aucune date de prévue durant les trois jours du festival !

Daft Punk

Oui, on sait on est lourd avec eux mais la rumeur revient chaque année sur un concert secret de Daft Punk à Glastonbury, on se devait de vous en parler. On compte sur le duo français pour nous surprendre !

Oasis

Vu que Liam Gallagher joue le dimanche 25, les chances d’un concert secret de Oasis s’appauvrissent mais on est cependant pas à l’abri d’un Noel Gallagher en guest surprise. Surtout qu’il est prévu que Liam présente le documentaire Oasis Supersonic au festival…