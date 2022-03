Glass Animals bat un record et surpasse les Spice Girls

Depuis que TikTok a fait une entrée fracassante dans nos vies, notre façon de découvrir la musique a considérablement changé : les vidéos virales postées sur le réseau ont ainsi aidé plus d'un titre à se faire connaître et ce, qu'ils soient nouveaux, remixés ou plus anciens. C'est le cas de Heat Waves, morceau signé Glass Animals : sorti en 2020, le titre s'est fait une place de choix dans les classements - notamment grâce à la popularité des vidéos postées sur TikTok. Et la bonne nouvelle pour le groupe, c'est que grâce à Heat Waves justement, il vient tout juste de battre un nouveau record.

2 become 1 https://t.co/wVwmrcacnh — Glass Animals (@GlassAnimals) March 15, 2022

Classée numéro un pendant quelques semaines, Heat Waves est ainsi la première chanson d'un groupe britannique à avoir occupé la première place des classements Billboard. Cela n'était pas arrivé depuis la sortie de Wannabe (Spice Girls) en 1997.

Le groupe a répondu (non sans humour) en postant son exploit : 2 become 1, a t-il commenté, en référence à l'une des chansons cultes du girlband.