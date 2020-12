Ginger Things : Qui est JulienBeats, ce jeune youtubeur qui fait le buzz sur la toile ?

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans le Ginger Things ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic. Découvrez ce qu'elle a choisi aujourd'hui...

Vous le connaissez peut-être ! Il a 12 ans, il s'appelle Julien et il a une chaîne YouTube dans laquelle il fait des écoutes et des analyses d'albums de rap ! Repéré par quelques rappeurs comme Booba, qui l'a publié dans sa story, le jeune garçon est passé d'une centaine d'abonnés sur la plateforme de vidéos à près de... 93 000 aux dernières nouvelles ! Totalement hilarant, ce dernier soigne particulièrement ses entrées, mais aussi ses compliments aux rappeurs dont ils scrutent les titres en direct sur ses vidéos. Devenu un objet de curiosité, ce jeune adolescent s'avère même assez difficile lorsque il n'aime pas un clip ou un couplet. Il n'hésite alors pas à monter au créneau pour le dire. Un comportement naturel et peu de montage qui ont tout de suite séduit les internautes. Pourvu que ça dure !