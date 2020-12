Ginger Things : Les extraterrestres existent mais, "l'humanité n'est pas prête"

Vous n'êtes pas obligé(e) de le croire mais il semblerait que les extraterrestres existent. Pire, ils seraient en contact avec Israël et les Etats-Unis depuis des années. Ils seraient organisés en une «Fédération galactique», selon l'ancien chef de la sécurité spatiale. Tenez-vous bien, ils auraient passé de nombreux accords avec les Etats-Unis et l'Israël via une base secrète installée sur Mars. Selon lui, sur cette base "se trouvent des représentants israéliens, américains... et des représentants de la fameuse Fédération galactique", détaille CNews.

Les extraterrestres existent ?

Et ce n'est pas tout ! L'octogénaire affirme que Donald Trump était au courant et qu'il était "sur le point" de l'annoncer au monde entier. Or, la Fédération Galactique l'en aurait empêché. La raison ? Cette dernière aurait craint une hystérie collective. Pour cette fédération, il serait plus sage d'"attendre que l'humanité «évolue jusqu'à comprendre ce que sont l'espace et les vaisseaux spatiaux".

Pourquoi l'affaire n'éclate t-elle que maintenant ? «Je n'ai plus rien à perdre», a expliqué Haim Eshed. «Je suis gradé, j'ai reçu des prix. Je suis respecté dans les universités.» Plus d'informations seraient à venir dans un livre, L'univers au-delà de l'horizon, Conversations avec Haim Eshed...