Ginger Things : Jul divise les fans avec sa reprise de Michael Jackson !

????Nouvelle exclu de Jul avec une reprise de « Beat it » de Michael Jackson ! pic.twitter.com/slZMbW3pN7 — RAPFUTUR (@Rap_Futur) December 3, 2020

Il est le rappeur qui a vendu le plus d'albums en France, et probablement l'un des plus productifs avec près de quinze albums en six ans ! Mais serait-il allé trop loin en revisitant le titre Beat It de Michael Jackson ? C'est en tout cas ce qui s'est dit il y a quelques jours après que le nouveau titre de Jul ait fuité sur les réseaux sociaux. On y découvre un titre de rap sur la mélodie du célèbre titre du roi de la Pop. Seulement voilà, il semblerait que cette reprise ne soit pas de l'avis de tout le monde. Notamment d'un grand nombre d'internautes qui se sont soulevés contre ce qu'ils nomment comme un véritable "blasphème". "Michael Jackson se retourne dans sa tombe, Jul vient de massacrer le plus gros classique de tous les temps" s'écrie l'un deux. "Comme d’habitude les gens vont critiquer et s’acharner sur Jul. Comme d’habitude il va sortir son album et faire disque d’or en une semaine. Ça se passe comme ça à chaque fois. Au final vous pouvez dire tout ce que vous voulez, rien ne va changer" affirme un autre qui préfère prendre le parti du rappeur marseillais. Mais alors, et vous, vous en pensez quoi de cette reprise ? Dites-le à Ginger sur les réseaux sociaux du Virgin Tonic !