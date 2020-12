Ginger Things : Il reprennent Billie Jean de Michael Jackson version nourriture

Ils s'appellent Charly et Styl'O et peut-être les connaissez-vous déjà : ce duo d'humoristes connu pour ses vidéos fait actuellement le buzz sur la toile grâce à une reprise on ne peut plus surprenante de Michael Jackson. L'idée ? Reprendre Billie Jean du Roi de la Pop mais, version nourriture. Voyez plutôt :

Au programme, des pommes, du chou et même une poule ! Publiée en juin dernier, la vidéo reçoit le succès qu'elle mérite depuis quelques semaines : on ne sait pas vous mais nous, nous sommes à deux doigts de préférer leur version à celle de Michael Jackson !