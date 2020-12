Ginger Things : Il parcourt 450 Km... à pieds après une dispute !

Vous le savez, chaque matin, Ginger vous partage le meilleur des réseaux sociaux dans Ginger Things. Après avoir épluché Twitter, Ginger nous a donc trouvé l'une des news qui, hier, a le plus fait parler sur la toile. Direction l'Italie, où un homme a été arrêté par la police à 450 km de chez lui après une dispute conjugale.

Il marche 450 km après une dispute

Ainsi, après s'être disputé avec sa femme, l'homme a ressenti le besoin de sortir prendre l'air. Il a donc marché, marché, marché... jusqu'à se retrouver à 450 km de son domicile ! « Je me suis disputé avec ma femme, j’ai donc voulu sortir, marcher un peu pour me changer les idées », a t-il ainsi expliqué aux policiers qui l'ont arrêté. Heureusement, le couple s'est réconcilié... et a même payé l'amende reçue pour non respect des règles sanitaires !