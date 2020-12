Ginger Things : Drake lance une bougie parfumée... à sa propre odeur !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans le Ginger Things ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic. Découvrez ce qu'elle a choisi aujourd'hui...

Les fans de Drake vont être ravis de ce cadeau de Noël ! En effet, dans le cadre d'un partenariat avec Revolve, le chanteur canadien va lancer sa propre bougie parfumée. Et si vous pensiez que celle-ci aurait une odeur habituelle, vous avez tout faux car elle aura l'odeur de... Drake lui-même ! Intitulée Carby Musk, cette bougie est censée avoir le "doux parfum musqué et introspectif, à l’image d’une interprétation de votre belle, audacieuse et brillante personnalité". "Elle sent le Drake" résume le futur revendeur Revolve. L'objet se mérite puisqu'il sera vendu près de 80 dollars, une somme rondelette qui ne devrait pas repousser les acheteurs. Ça n'avait pas été le cas pour les bougies de Gwyneth Paltrow, à l'odeur de vagin et d'orgasme, qui s'étaient vendues en quelques minutes.