Ginger Things : Ces comptes Twitter parodiques sont hilarants !

Twitter regorge de comptes hilarants ! Si vous ne le saviez pas, Ginger vous en parlait ce matin en évoquant quelques tweets totalement absurdes et parodiques à propos de sujets divers. Vous pourrez ainsi vous rendre sur le compte Internet Explorer, qui parle d'une actualité parfois très âgée. Vous pourrez aussi vous rendre sur le compte État De Santé Quotidien De VGE qui parodie, jusqu'à aujourd'hui, le fait que l'ancien président soit bel et bien vivant. Enfin, le compte agencefrancePRESQUE, qui parodie celui de l'Agence France Presse, divulgue des informations totalement absurdes mais qui nous font bien rire en cette période morose de crise sanitaire. En voici quelques exemples.

#Culture Roselyne Bachelot serait en charge de la programmation de toutes les salles de spectacles, condition sine qua non à une réouverture. — agencefrancePRESQUE (@afPRESQUE) November 25, 2020