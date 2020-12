Ginger Things : Ces clichés hilarants parodient Le Jeu de la Dame (PHOTOS)

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans le Ginger Things ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic. Découvrez ce qu'elle a choisi aujourd'hui...

En octobre dernier, Netflix dévoilait Le Jeu de la Dame, qui s'est rapidement classé parmi les programmes les plus vus de la plateforme de vidéos à la demande ! Tiré du roman du même nom écrit par Walter Tevis, le programme nous raconte le destin d’une jeune prodige des échecs dans l'Amérique des années 1960. Au coeur de l'intrigue, Beth Harmon (interprétée par l'excellente Anya Taylor-Joy) est une jeune orpheline qui va tenter d'échapper à son quotidien sinistre en jouant à ce jeu de réflexion. Évoluant dans un milieu d'hommes, la jeune femme emprise de ses propres démons va devoir se battre contre les préjugés mais aussi contre son addiction aux médicaments et l'alcool.

Même si l'on sait que Le Jeu de la Dame n'aura pas de deuxième saison, le compte Netflix UK & Ireland a souhaité modifier le jeu de prédilection de Beth Harmon dans une séries de photos parodiques. On découvre ainsi la jeune femme en train de jouer au Monopoly, à Docteur Maboule ou encore au Puissance 4. Des photos qui ont beaucoup fait rire les internautes et qui récoltent plus de 50 000 likes sur les réseaux sociaux.