Ginger Things : Ce moment gênant de l'Eurovision Junior que personne n'a vu !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans le Ginger Things ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passé. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic. Découvrez ce qu'elle a choisi aujourd'hui...

Ce dimanche 29 novembre, la petite Valentina a remporté la version junior de l'Eurovision, organisée à Varsorvie en Pologne. Une première pour un candidat français au sein de ce concours qui célébrait cette année sa 18e édition. Diffusée en direct sur France 2, la soirée s'est ensuite terminée sur la chaîne Junior Eurovision Song Contest. Seulement voilà, il semblerait que la french team ne se soit pas vraiment rendu compte que cette deuxième partie de soirée était également en direct.

En effet, alors que l'animatrice polonaise s'apprête à questionner Valentina et Alexandra Redde-Amiel, patronne des divertissements de France Télévisions, ces dernières ne semblent pas du tout prêtes à l'idée de converser dans la langue de Shakespeare. "Congratulations! How do you feel, Valentina?" (Félicitations, comment te sens-tu, Valentina?) demande alors la jeune présentatrice de l'émission qui découvre aussitôt que les deux françaises sont totalement paniquées à l'idée de faire l'interview en anglais. "Que quelqu’un vienne m’aider pour l’anglais, là!" s'écrie alors Alexandra Redde-Amiel avant d'appeler Stéphane Bern à la rescousse. Un moment assez gênant entre la délégation française et le plateau polonais que l'on pardonne aisément. Ne serait-ce que parce que Valentina, découverte dans The Voice Kids et membre de Kids United, est la première française à décrocher ce trophée si populaire en Europe.

Pour les plus curieux, le moment que l'on aborde ce matin dans le Ginger Things se situe à partir de 02:02:00 de la vidéo !