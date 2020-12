Ginger Things : Burger King prête son compte Instagram à d'autres restaurateurs

Depuis fin octobre, les rideaux des restaurants restent baissés. Si tout va bien, les restaurateurs pourront de nouveau ouvrir leurs portes au mois de janvier. Depuis des semaines, la plupart des établissements tentent de maintenir une activité en livrant les consommateurs à domicile et, vous le savez, nombreux sont ceux qui tentent de leur donner une visibilité. Alors que le Virgin Ton'eat vous met en lien direct avec certains établissements, chez Burger King, on a choisi de donner de la visibilité aux autres restaurateurs via Instagram.

"Amis restaurateurs, ce compte Instagram est le vôtre", déclare ainsi la chaîne en postant un carton scandant "Il n'y a pas que les Whoopers dans la vie". Ainsi, Burger King mettra en avant d'autres enseignes. Au programme, leurs menus, leurs adresses et leurs promos. Pour participer, rien de plus simple : les restaurateurs n'auront qu'à poster une photo d'un plat avec le #WhopperAndFriends. De son côté, Burger King se chargera de les reposter. Une jolie initiative qui redonne un peu d'espoir en cette fin d'année étrange.