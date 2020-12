Ginger Things : Adidas lance des sneakers Gremlins !

Retour en 1984 ! Les plus nostalgiques d'entre nous se souviennent de la série de films Gremlins. Et justement, Adidas a peut-être une jolie idée de cadeau pour tous ceux qui auraient conservé leur âme d'enfant : tenez-vous bien, la célèbre marque lance une paire de baskets directement inspirée de la saga signée Steven Spielberg. "Cette paire de Stan Smith détournée rend hommage à Gizmo, le plus connu des Gremlins et revêt une fausse fourrure blanche et marron comme la vraie créature", explique le média Creapills.

Tenez-vous prêts, ces fameuses baskets seront disponibles dès le 19 décembre sur le site Adidas, pour la modique somme de 120 euros. Alors, convaincu(e) ?