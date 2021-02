Ginger Story : Vous êtes célibataires ? On a trouvé comment rencontrer quelqu'un en 2021 !

A quelques jours de la St Valentin, peut-être vous en recherche active. Il faut dire qu'entre confinement et couvre-feu, ce n'est plus évident de trouver chaussure à son pied... mais, il ne faut pas désespérer ! Il existe des moyens insolites de faire de nouvelles rencontres - et promis, on ne vous parlera pas d'application. En tout cas, pas cette fois !

Ce matin, Ginger nous emmène à Thionville (en Moselle) où, visiblement, le magasin Leclerc a eu une idée : des paniers personnalisés qui laissent entendre que vous recherchez l'âme soeur ! « Vous êtes célibataire ? Utilisez les paniers spécial célibataire pour tenter de rencontrer l’âme sœur dans votre magasin préféré ! », annonce l'inscription. Sur les réseaux sociaux, l'opération a rencontré un petit succès. Même la ville a félicité l'initiative : « Capitale de l’amour 2021 ».

Sur la toile, certains ont reproché l'emploi des couleurs rose et bleu... mais au-delà de ça, c'est une belle initiative !