Virgin Tonic : Vieilles Charrues, EuropaVox... on fait le point sur les festivals de l'été

ENFIN ! On les attendait, ils sont de retour : vous l'aurez compris, on parle bel et bien des festivals. Il y a quelques semaines, le Gouvernement délivrait les mesures sanitaires à respecter pour qu'enfin, la vie culturelle puisse reprendre. Résultat, les festivals ont redoublé d'efforts pour mieux offrir une expérience parfaite aux festivaliers - tout en respectant leur sécurité.

Notez que pour les festivals non digitaux, un pass sanitaire* sera indispensable.

En juillet prochain, le festival basé à Paris lancera une édition spécialement dédiée aux soignants. Pour s'inscrire, rendez-vous ICI.

Vieilles Charrues

Impossible n'est pas Charrues ! On le sait, les Vieilles Charrues ont tout fait pour offrir une édition unique aux festivaliers. Ainsi, du 8 au 18 juillet, le meilleur de la scène Française se retrouvera à Carhaix. 5000 spectateurs, des concerts assis et une affiche magique, que demander de plus ?

EuropaVox

EuropaVox investira un stade pour son édition 2021. Pour plus d'informations, rendez-vous ICI !

Aussi, des festivals tels que Garorock ou encore Main Square se tiendront de façon digitale. Bref, la vie reprend - enfin. Et ça fait du bien !