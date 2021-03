Ginger Story : Space Jam 2 débarque bientôt et crée déjà la polémique !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Celles et ceux qui étaient en âge de regarder la télévision dans les années 90 connaissent forcément Space Jam, un film réalisé en 1996 qui rassemble les stars de la NBA, dont Michael Jordan, et les célèbres personnages des Looney Tunes. À l'époque, le projet avait récolté plus de 230 millions de dollars de recettes. Un véritable exploit qui n'avait pourtant pas incité les producteurs à se lancer dans une éventuelle suite. Du moins, pas avant 2014.

En effet, ces dernières années, la confirmation d'un Space Jam 2 a fait son apparition dans les médias. À noter que LeBron James remplacera la légende du basket : Michael Jordan. Tourné à l'été 2019, le projet devrait voir le jour le 14 juillet prochain, si tout se passe normalement. Il aurait simplement été retardé en raison de la pandémie. Et alors qu'il n'est pas encore sorti, une polémique fait déjà des ravages sur les réseaux sociaux. En effet, comme le précise le magazine Télé-Loisirs, "Lola Bunny apparaissait très sexualisée dans le film de 1996, la petite lapine devrait cette fois arborer la même tenue que ses camarades de jeu, ses formes étant par conséquent largement moins mises en valeur. Exit donc le mini-short et le crop top. De quoi déclencher la colère de certains fans du premier Space Jam, pour qui le personnage de Lola Bunny semble dénaturé, et la satisfaction pour d'autres, ravis de voir que cette suite corrige une représentation inadaptée d'un personnage animé féminin". Et vous, vous êtes de quel avis ?