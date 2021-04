Ginger Story : Regarder des films d'époque serait bon pour la santé

Entre confinement et couvre-feu, on ne va pas se mentir, notre moral en a pris un coup. Depuis un an, nous écumons toutes les plateformes de streaming dans l'espoir de passer le temps. Or, et si on vous disait qu'il existe un moyen simple de se remonter le moral ?

Les films d'époque, bons pour le moral

Selon la science, regarder des films d'époque serait bon pour le moral : "En se plongeant dans un film ou une série qui se déroule dans une époque révolue, on s'évade. Et on atteint une forme de nostalgie qui a une fonction psychologique essentielle : nous faire accepter l'incertitude de notre futur proche, et maintenir notre santé mentale. Revoir un film ou une série du passé nous transporte dans le temps et nous emplit de chaleur et de 'bonne' nostalgie", explique le Dr Wing Yee.

Orgueil & Préjugés

Il poursuit expliquant qu'en ces temps de pandémie, rien de tel que de se plonger dans un tel film : "Un élément central de la pandémie est la limitation radicale des interactions sociales. Or l'humain a besoin de ces connexions. S'accorder un moment de nostalgie où les liens sont réels et forts est essentiel pour restaurer notre bien être psychologique." Ce qu'il faut savoir, c'est que les films tels que Orgueil & Préjugés par exemple nous proposent des bals, des mariages, des dîners... bref, tout ce qui, aujourd'hui, nous paraît bien loin.

Alors pour vous remonter le moral, vous savez quoi faire ! Et si vous n'avez toujours pas succomber, on vous conseille de regarder la Chronique des Bridgerton.