Ginger Story : Quotidien rend hommage à Jean-Pierre Bracri (VIDEO)

Il était l'un des acteurs les plus aimés de l'hexagone : Jean Pierre Bacri s'est éteint hier à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. Vu dans des films cultes tels que Didier ou encore le Sens de la Fête, l'acteur s'est fait une place dans le paysage cinématographique français. A l'annonce de sa mort, les hommages se sont succédés et parmi ces-derniers, celui de Quotidien est plus qu'émouvant. Et c'est justement celui que Ginger a choisi de vous montrer ce matin dans Gnger Story. Voyez plutôt :

Venu plusieurs fois dans l'émission de Yann Barthes, l'acteur a laissé un souvenir impérissable.