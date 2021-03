Ginger Story : Quand Tom Cruise (ou presque affole Tik Tok 

Ces derniers jours, un compte Tik Tok fait le buzz. La raison ? Il nous montre un Tom Cruise plus vrai que nature jouant au golf ou faisant des tours de magie. Mais, s'agit-il vraiment de l'acteur? Ou, au contraire, s'agit-il d'un "deep fake" parfaitement bien réalisé ? On vous le donne dans le mille, la deuxième hypothèse est la bonne. Bien que les vidéos postées soient plus réalistes qu'on l'aurait imaginé, il s'agirait bel et bien de l'américain Miles Fisher - et non de l'acteur.

This is not Tom CruiseThis is a deep fakeThis probably isn't great news for Cameo pic.twitter.com/CqkzNOAFQp — Damian Burns (@damianburns) February 26, 2021

"Même si l’acteur de 58 ans semble avoir trouvé le secret de l’éternelle jouvence, c’est plutôt le Tom Cruise de Jerry Maguire que du dernier Mission Impossible. Et qui a soudainement gagné une quinzaine de centimètres", précise le 20 minutes. Vous l'aurez compris, le détenteur du compte a utilisé la technique du deep faking pour mieux bluffer son monde...

De quoi s'émerveiller (et s'inquiéter) des nouvelles technologies.