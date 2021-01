Ginger Story : Quand Friends prédisait l'avenir... ou presque !

On dit souvent que Les Simpsons ont la capacité presque inhumaine de prédire l'avenir. On ne va pas se mentir, Homer et toute sa bande nous ont souvent donné un aperçu du futur - sans le vouloir. Mais ce matin, Ginger nous parle d'une autre série - qui, elle aussi, est culte. Vous l'aurez compris, il est question de Friends ! Souvenez-vous de l'épisode 18 de la saison 4 : Phoebe est enceinte des triplés de son frères et pour lui faire honneur, ce dernier, lui donne la possibilité de choisir le prénom de l'un des trois enfants. Elle hésite alors entre Joey et Chandler.

Chandler lance alors : "Il n'y aura jamais de Joey Président !" Et pourtant ! Le 20 janvier dernier marquait l'investiture de... Joe (Joseph, comme Joey) Biden... Comme quoi, ne jamais dire jamais !