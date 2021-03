Ginger Story : Pour le #VendrediLecture, le Virgin Tonic vous partage ses coups de coeur !

Si vous avez l'habitude d'errer sur twitter, alors vous n'avez pas pu passer à côté de ce hashtag, #VendrediLecture. Vous connaissez le principe, chaque semaine, les internautes se partagent des conseils de lecture. Evidemment, le Virgin Tonic a suivi le mouvement. Prenez des notes, voici les coups de coeur du Virgin Tonic !

Ginger : Les deux tomes de l'Homme Etoilé, "A la vie" et "Je serai là"

"L’Homme étoilé, l’infirmier aux plus de 1OO OOO abonnés sur Instagram, raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour et humour"

Mélanie : "Malgré nous" de Claire Norton

1988. Après avoir survécu à un terrible incendie en colonie de vacances, Théo, Maxime et Julien, 13 ans, se jurent une amitié indéfectible. Le premier juin 2009, le vol Rio-Paris s'écrase dans l'Atlantique. Parmi les passagers, Marine, l'épouse de Théo et la mère de leur fille Julie. Malgré la présence fidèle de Maxime et Julien, le jeune père de famille s'effondre. Très vite pourtant, des éléments troublants laissent planer un doute autour de la disparition de Marine. La jeune femme ne serait peut être pas montée à bord de l'avion. Est-elle toujours vivante ? Pourquoi Théo reste-t-il sans nouvelles ? Faut-il toujours faire confiance à ceux que l'on aime ?

Clément : "Fille" de Camille Laurens

Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. "Vous avez des enfants? demande-t-on à son père. – Non, j’ai deux filles", répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c’est toujours mieux qu’une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ?

Nico : Les 4 accords tolthèques - Don Miguel Ruiz

Les quatre accords toltèques propose de nous libérer de la pression quotidienne -énergie sournoise et contre-productive inventée de toute pièce par l'homme moderne- responsable de nombreuses souffrances physiques et psychologiques. Don Miguel Ruiz explique comment les sociétés contemporaines nourrissent les corps et les esprits par la peur du lendemain et limitent ainsi nos facultés à percevoir le sentiment de liberté.

Manu : On va déguster l'italie- François-Régis Gaudry

Véritable guide pour découvrir la cuisine italienne !

Vous voilà paré(e) pour ce week-end !