Ginger Story : No Diet Club, le compte insta qui va vous faire aimer le (bon) gras

Claudia Sriracha et Antho le burrito vous embarquent dans le monde du gras, celui qu’on kiffe, pas le gras des plats industriels. On vous parle ce matin du gras que l'on te cuisine nous-mêmes, celui qui fait saliver rien qu’en regardant les photos de dingue du compte instagram No_Diet_Club. Mais No Diet Club, ce n’est pas qu’un compte instagram avec de belles photos #FoodPorn ! C'est aussi un livre de recettes qui propose du salé mais aussi du sucré ! Claudia s’est mise à proposer des recettes sur instagram, en story, pendant le premier confinement, et elle en a carrément fait un livre tellement ça a plus… il en reste encore quelques uns, la version Deluxe a plus de 50 recettes.

La bonne nouvelle, c'est qu'un volume 2 est prévu pour Avril, avec des recettes plus adaptées à l'été. Notez que Claudia et Antho organisent aussi des Food Tours : Complètement arrêtés pendant le premier confinement, mais ça reprend doucement tous les week-ends, à la demande (par petits groupes, et port du masque obligatoire). Pour ceux qui voudraient tenter le Burger tour, il y en a d’organisé sur Bordeaux, Marseille, Nice… allez faire un tour sur le site pour toutes les informations… Le gras, c’est bon pour le moral et c’est une belle façon de soutenir les restaurateurs aussi !