Ginger Story : Manu Payet reprend Locked Out Of Heaven (Bruno Mars) avec Tété pour le Secours Populaire

C'était la soirée à ne pas manquer ! Samedi soir, France 2 faisait le pari de réunir de nombreux artistes sur la scène de Secours Pop' - émission présentée par Daphné Burki depuis le Cirque d'Hiver. Au programme, de nombreux duos et surtout, des surprises ! Et en parlant de surprise, Manu Payet a su mettre le feu avec Tété sur Locked Out Of Heaven ! Si vous l'avez manqué, pas de panique, on a le replay.

Manu Payet et Tété - Locked Out Of Heaven

Un très bel élan de solidarité des Français en faveur du @SecoursPop et des plus démunis : la mobilisation #TombolaSolidaire se poursuit ! Une mention spéciale pour les équipes de @francetvpub et les annonceurs au RV de notre grand prime #SecoursPopLaGrandeSoiree ! #ServicePublic https://t.co/PuqYileJo4 — Antoine Boilley (@antoineboilley) February 7, 2021

Près de 1,6 millions de téléspectateurs étaient réunis et, ce n'est pas tout ! Déjà 1 075 000 millions d'euros ont été récoltés au profit du Secours Populaire. La bonne nouvelle, c'est qu'une tombola est toujours en cours... si vous voulez venir dans le Virgin Tonic le temps d'une chronique aux côtés de Manu Payet, vous savez ce qu'il vous reste à faire !