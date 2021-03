Ginger Story : Les propriétaires de chats auraient une meilleure vie sexuelle

Et si avoir un chat jouait sur notre vie sexuelle ? Alors que ces derniers peuvent bien souvent nous interrompre en pleine action, le simple fait d'en posséder un pourrait bien influer notre vie sexuelle. Tenez-vous bien, les propriétaires de chats auraient une vie sexuelle bien plus osée que les autres : selon une étude publiée dans le Journal of Evolutionary Psychology, cela viendrait d'un parasite présent dans le cerveau des chats, le toxoplasma gondii - responsable de la toxoplasmose. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce parasite se transmet à l'humain si ce dernier est en contact avec des excréments (lorsque vous changez la litière, par exemple).

A noter que toxoplasmose est une maladie connue

Les chats influent sur notre vie sexuelle

Le Journal of Evolutionary Psychology poursuit, expliquant que cette maladie joue également sur nos envies sexuelles. Par exemple, chez l'homme, "elle est directement connectée à l'excitation sexuelle en influant notamment sur la peur, le danger, la violence ou la soumission sexuelle. D'où un attrait particulier pour les pratiques SM, ou le bondage (fait d'attacher son partenaire)", explique le média Cosmopolitan.

Si vous avez un chat, c'est le moment de vous poser des questions. Si vous n'en n'avez pas, il est temps de réfléchir à en adopter un !